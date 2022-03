De allerlaatste rit van Ireen Wüst in de tien mooiste foto's

Wüst rijdt haar laatste rit in een bomvol Thialf (foto: ANP/Olaf Kraak)

Ireen Wüst had nog nooit zo'n hard applaus in Thialf gehoord als voor de start van haar allerlaatste race, zaterdag bij de wereldbekerfinale. "Ik was daar niet op voorbereid en moest al een soort van huilen en toen moest ik nog schaatsen. Daarom was het misschien niet mijn beste rit", zei ze over haar laatste optreden in de schaatstempel in Heerenveen.

Wüst zei dat ze al had ingecalculeerd dat er veel applaus zou komen en was speciaal een rit eerder al het ijs opgegaan. "Daar waar ik reed, was het geluid", merkte ze. "Ik probeerde nog een goede rit te rijden, maar dat lukte niet echt. Maar ik heb wel van elke seconde genoten."

Van start in de laatste rit uit haar glansrijke schaatscarrière (foto: ANP/Olaf Kraak)

Wüst rijdt in haar laatste rit tegen de Japanse Takagi, die er met de overwinning vandoor zou gaan. Mede door de emoties, wordt het sportief gezien niet de beste rit. Maar wel een onvergetelijke.

Wüst rijdt tegen de Japanse Takagi (foto: ANP/Olaf Kraak)

Het zijn de laatste meters van de laatste 1500 meter uit haar carrière, in een Thialf dat tot de nok toe was gevuld met fans die haar een laatste keer wilden toejuichen.

De laatste meters in een vol Thialf (foto: ANP/Olaf Kraak)

Onder die al die fans op de tribune, ook papa en mama Wüst. Die glimmend van trots toezien hoe hun dochter de laatste rit schaatst. En het daarbij niet helemaal drooghouden.

De ouders van Wüst op de tribune (foto: ANP/Olaf Kraak)

Dan is het moment daar: de laatste keer over de finish.

De laatste rit zit erop voor Ireen Wüst (foto: ANP/Olaf Kraak)

En dan volgt de ontlading.

Ireen Wüst na haar laatste race (foto: ANP/Olaf Kraak)

Natuurlijk is er ook een knuffel van coach Gerard van Velde met wie Wüst zoveel successen boekte.

Ireen Wüst met coach Gerard van Velde na afloop van haar laatste rit (foto: ANP/Olaf Kraak)

En er zijn de felicitatie voor Takagi, tegen wie Wüst zo vaak heeft gestreden om het goud. Zaterdag ging de Japanse er met het goud vandoor in de laatste race van de vrouw uit Goirle.

Een ereronde in een bomvol Thialf. Na jaren van lege stadions vanwege de coronamaatregelen, was de timing voor haar laatste rit perfect. Een grandioos applaus voor de schaatsster die ongekend succesvol was.

Wüst rijdt haar laatste rit in een bomvol Thialf (foto: ANP/Olaf Kraak)

En tenslotte, Wüst zoals we haar zo vaak hebben gezien: beide armen omhoog, juichend over het ijs na de zoveelste overwinning. Zaterdag was het als afsluiting van een prachtige schaatscarrière.