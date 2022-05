Ireen Wüst groots gehuldigd in Goirle, heeft nu eigen standbeeld

Goirle heeft Ireen Wüst zaterdagmiddag uitgebreid gehuldigd. De oud-schaatsster is in het zonnetje gezet nu zij is gestopt met haar actieve schaatscarrière. Ook is er een standbeeld van haar gemaakt, dat voor het gemeentehuis in Goirle staat.

Goirle leek volledig uitgelopen voor de huldiging. Coverband Renegade uit Riel speelde het nummer 'When the lady smiles' van de Golden Earring terwijl Wüst het podium betrad. Ook waren er olympiërs uitgenodigd, zoals bokser Arnold Vanderlyde en volleyballer Edwin Benne.

Emotioneel

Zelf hield ze ook een speech. Ze vertelde dat ze op het ven hier voor het eerst op schaatsen stond "Al waren het toen geen Noren, maar witte kunstschaatsen". Ze werd zelfs emotioneel toen ze het had over het afsluiten van haar schaatscarriere. "Dit stond niet in het draaiboek", lachte ze haar emoties weg. Daarna zong het hele plein met de band een aangepaste tekst op het lied 'Blauw' van the Scene.

Naast de huldiging en het standbeeld van Wüst is er ook een sportevenement voor kinderen geweest bij voetbalvereniging GSBW in Goirle. Dat was een nadrukkelijke wens van Wüst, die sporten voor kinderen heel belangrijk vindt. Het beeld is gemaakt door beeldend kunstenaar Iris Le Rütte.

Onthulling beeld uitgesteld

De komst van het beeld werd vier jaar geleden al aangekondigd bij de laatste huldiging van Wüst in Goirle. Burgemeester Van Stappershoef maakte toen bekend dat er een beeld van de schaatsster in haar geboortedorp zou komen. Die komst van het beeld is een paar keer uitgesteld door corona, maar nu staat het er dan echt. Wüst woont al jaren niet meer in Brabant, zij is naar Friesland verhuisd, waar ze woont met haar vrouw Letitia de Jong.

Goirle wil desondanks laten zien dat het dorp trots is op haar beroemde voormalige inwoonster. Tijdens haar laatste Olympische Spelen in februari veroverde zij als enige sporter ooit op vijf achtereenvolgende Winterspelen een gouden medaille, haar zesde in totaal, een unieke prestatie.

