Zwaargewonde man gevonden op bospad bij Helvoirt is 68-jarige Bredanaar

De man die vrijdagochtend zwaargewond werd aangetroffen op een bospad bij Helvoirt, is 68 jaar oud en komt uit Breda. Zijn identiteit is nu bekend. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Een voorbijganger vond de man vrijdagmorgen kort na halfacht en waarschuwde de politie. De Bredanaar lag bewusteloos naast een auto. Hulpdiensten hebben hem naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een drone, een helikopter en speurhonden ingezet om onderzoek te doen.