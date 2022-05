Man zwaargewond bij auto in Helvoirt gevonden, politie denkt aan misdrijf

De politie doet onderzoek (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). De auto in de buurt waarvan de man werd gevonden (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/2 De politie doet onderzoek (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties).

Een man is vrijdagmorgen bewusteloos gevonden in Helvoirt. Een voorbijganger zag hem rond acht uur liggen op een zandpad langs de Margriet, in het buitengebied tussen Helvoirt en Drunen. De politie gaat uit van een misdrijf.

De zwaargewonde man lag naast een auto, vlakbij het Drongelens kanaal. Hij is buiten bewustzijn naar een ziekenhuis gebracht.