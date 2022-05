Droomseizoen FC Eindhoven eindigt in mineur: 'Dat doet pijn'

Het droomseizoen van FC Eindhoven is ten einde. Helaas niet met de gewenste promotie en dat knaagt bij de Eindhovenaren. De spelers en trainer konden nog niet echt trots zijn op het goede seizoen. De teleurstelling overheerste na afloop van de wedstrijd.

In één week verloor FC Eindhoven twee keer van ADO en daardoor werd het uitgeschakeld in de play-offs. Een domper voor de club aan de Aalsterweg. “Het was doodstil in de kleedkamer”, vertelde trainer Rob Penders na afloop. “Ineens is daar het besef dat het seizoen klaar is. Dan voel je de teleurstelling door je hele lichaam. Dat doet pijn. Maar ik ben wel trots op die gasten, al is dat nu nog lastig te zeggen.”

Het woord trots kon Jens van Son nog niet in de mond nemen. De middenvelder die ook zijn laatste wedstrijd in het betaalde voetbal speelde was meer dan teleurgesteld. “Eigenlijk is het twee keer klote. We worden uitgeschakeld en mijn carrière zit erop. Maar dat we vandaag verliezen is wel de grootste domper. Daar hield niemand hier rekening mee.”

FC Eindhoven kende een ongekend goed seizoen en werd derde in de competitie. Het deed zelfs lang mee om directe promotie. Daarvan genieten kon de middenvelder nog niet. “We zijn te veel topsporters om nu al trots te zijn op wat we dit seizoen hebben gepresteerd. Dit is echt een flinke tik. Ik moet dit wel even verwerken.”