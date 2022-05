Man misbruikt jonge vrouw in weiland bij snelfietspad tussen Geffen en Oss

Een vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag misbruikt in een weiland. Het slachtoffer werd aangevallen door een man toen ze op het snelfietspad tussen Geffen en Oss reed. De man is nog voortvluchtig.

De vrouw wist van de man weg te vluchten, nadat ze was misbruikt. Ze fietste naar huis, waar haar ouders de politie belden. De recherche deed deze zaterdag uitgebreid sporenonderzoek in het weiland en in de directe omgeving. Ook zijn op andere manieren sporen gevonden. Vanwege het lopende onderzoek kan de politie momenteel niet meer informatie prijsgeven.