Droomstart voor basketballers Heroes in finale door winst in Leiden

De nuchterheid kwam bijna letterlijk uit de monden van de spelers van Heroes na de winst op Leiden. Den Bosch won verrassend en knap de eerste wedstrijd in de strijd om het kampioenschap. Het werd 83-92 in Leiden. Austin Price was met 28 punten de uitblinker. "Deze overwinning is pas iets waard als we maandag thuis ook de tweede winnen."

"We kwamen als team echt samen in het vierde kwart", sprak Price na afloop. Het slotkwart van de wedstrijd begon met een gelijke stand (69-69). Den Bosch kwam eerst nog achter voordat de ploeg verdedigend de teugels aanhaalde en daar was Price heel tevreden mee. "Onze 23-14 eindsprint vertelt het verhaal."

Lang was de wedstrijd spannend, maar Heroes had wel tot drie keer toe een voorsprong genomen van tien punten en die ook weer verspeeld. Thomas van der Mars, de center van Heroes, gaf daarvoor de credits aan de tegenstander. "Leiden is gewoon een goede ploeg, maar wij hebben heel hard gevochten voor deze overwinning."

Scherpschutter Price was de beste man op het veld en bij vlagen niet te verdedigen. "Maar het gaat niet om mij, mijn ploeggenoten gaven me gewoon goed de bal." Een belangrijke rol was er ook voor Shane Hammink die in de slotfase van de wedstrijd een aantal mooie scores had en zijn ploeg op sleeptouw nam tegen de titelverdediger waar zijn vader coach is.

In de finale is de ploeg die het eerst drie wedstrijden wint de nieuwe kampioen. Van der Mars goed voor 13 punten en 7 rebounds wilde van felicitaties niets weten. "Het is pas 1-0!" Uit de kleedkamer kwamen geen juichgeluiden en ook Price bleef nuchter. "Maandag is er weer een wedstrijd en die moeten we winnen."

