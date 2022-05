Boerendag Rijsbergen is gestopt maar gaat wel verder als museum De Karkooi

Brabant is een nieuw museum rijker en dat is museum De Karkooi in Rijsbergen. "We zijn vorige week na jaren van voorbereiding opengegaan", vertelt Jack Mouws. "Het museum is de opvolger van de Boerendag in Rijsbergen waarmee we noodgedwongen zijn gestopt. De eerste Boerendag werd in 1977 gehouden en de laatste in 2019. We gaan verder als museum."

De voorbije coronapandemie en te weinig vrijwilligers om de Boerendag Rijsbergen nog te kunnen organiseren zijn de aanleiding om te stoppen met de populaire Boerendag Rijsbergen. "We hebben meer dan veertig Boerendagen gehouden", vertelt Riet Hereijgers van de organisatie. "In de topjaren trok het eendaagse evenement makkelijk 15.000 bezoekers. Tijdens de laatste en 25e fokveedag in 1977 werd de Boerendag voor het eerst gehouden. Het nostalgische boerenevenement sloeg zo aan, dat het door is blijven gaan tot en met 2019. In maart van dit jaar hebben we echter moeten besluiten om de stekker eruit te trekken."

De tientallen jaren dat de Boerendag Rijsbergen werd gehouden leverde de organisatie ook een immense hoeveelheid spullen op, van historische landbouwwerktuigen, hondenkarren tot en met de alledaagse klompen. Ze hebben 'allemaal' een plekje gekregen in het nieuwe museum. "We willen hier het boerenleven laten zien dat zeker voor herkenning zal zorgen bij de senioren, maar we willen de jeugd ook kennis laten maken hoe er gewerkt en geleefd werd", vertelt Riet Hereijgers. "Je gaat hier terug in de tijd."

De historische collectie van de Boerendag, nu (boeren)museum, is de afgelopen jaren flink gegroeid met tastbare schenkingen. "Door het overlijden van mensen weten nabestaanden soms niet wat ze met de (historsiche) verzameling van opa of vader aan moeten. Of wij er dan iets aan hebben, vragen ze dan", vertelt Riet. "Op die manier krijg je deelcollecties, die indirect toch een aanvulling kunnen zijn voor het museum. De naam van het museum: De Karkooi doet in eerste instantie wat vreemd aan, maar Jos van Rijckevorsel heeft de verklaring. "De Karkooi is een schuur en in die schuur stonden vroeger de karren. Bijvoorbeeld de kar waarmee de (rijke) boerenfamilie naar de kerk ging. In het museum hebben is een karkooi nagebouwd en er staan ook mooie karren in."

