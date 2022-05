Mensen gestoken met naalden: dit weten we over 'needle spiking'

In Kaatsheuvel hebben zaterdagavond zes mensen zich gemeld bij een EHBO-post, omdat ze vermoeden dat ze zijn gestoken of geprikt. Dit heet ook wel 'needle spiking', een fenomeen waarbij mensen zeggen tijdens het uitgaan te zijn gedrogeerd met een injectienaald. In verschillende landen worden hier de laatste tijd meldingen over gedaan, maar veel informatie ontbreekt nog. Dit weten we tot nu toe over 'needle spiking'.

Needle spiking is een fenomeen waarbij mensen tijdens het uitgaan geprikt worden en zich daarna duizelig of misselijk voelen. Slachtoffers hebben daarna vaak een vreemde plek ergens op hun lichaam. De eerste meldingen van prikken tijdens het uitgaan, komen uit Groot-Brittannië in oktober vorig jaar. Inmiddels gaat het daar om ruim duizend meldingen.

Sinds kort komen er ook meldingen uit Frankrijk, België en Nederland. De NOS sprak met meerdere vrouwen en mannen die naar de politie zijn gestapt om te melden dat ze tijdens het uitgaan zijn geprikt. Ook bevestigen politiebureaus aan de NOS dat het probleem mogelijk groter is dan nu bekend.

Nu ook in Brabant?

Needle spiking lijkt nu ook onze provincie te hebben bereikt. Het voorval van de zes mensen gebeurde zaterdag tijdens festiviteiten op het Anton Pieckplein. Een van de melders is een 18-jarige vrouw, zij werd onwel en is naar het ziekenhuis gebracht. In Helmond werden vrijdagavond enkele jongeren onwel bij het Minor Feest. Geruchten gaan dat ook zij zijn geprikt. Maar de politie ziet nog geen aanleiding om te veronderstellen dat hier sprake van is geweest.

Over het fenomeen is nog veel onduidelijk. Zo is het niet duidelijk wie erachter zit en wat er in de prikken zit. In geen enkele van de gevallen is tot nu toe een verdachte aangehouden, ook niet in het buitenland. Hoeveel slachtoffers er zijn gemaakt in Nederland, is ook niet duidelijk. Het is vaak zelfs nog niet eens bewezen óf iemand wel echt met een naald is geprikt.

Onderzoek politie

De politie onderzoekt alle meldingen, maar bij geen van de melders werd tot nu toe een vreemde stof in het bloed gevonden. Het kan dus zo zijn dat iemand niet echt gedrogeerd is met een injectienaald, maar er zijn ook andere mogelijke verklaringen voor. Sommige stoffen, zoals GHB, verdwijnen bijvoorbeeld al snel uit je bloed, waardoor slachtoffers moeilijk kunnen bewijzen dat ze gedrogeerd waren. En je moet ook weten waarop je moet testen, om een bepaalde stof te kunnen vinden, weet Het Parool.

Over hoe mensen met een naald worden gedrogeerd, zijn ook veel vragen. Zo moeten daders een naald mee naar binnen zien te smokkelen. Vervolgens moeten ze de naald in iemand steken, de vloeistof erin spuiten en vervolgens de naald er weer uit halen. Dat duurt wel een paar seconden. En dat moet allemaal zonder dat mensen het doorhebben.

Veel onduidelijk

Kortom: er zijn nog veel vragen over needle spiking. De politie komt dan ook graag in contact met mensen die meer informatie hebben over de voorvallen en adviseert mensen die onwel zijn geworden om contact op te nemen met de huisarts.

