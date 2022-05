6 mensen zeggen geprikt te zijn bij Pleinfestival Kaatsheuvel, vrouw onwel

Archieffoto: Anna Tarazevich/Pexels Het Pleinfestival in Kaatsheuvel, deze zondag. (Foto: Noël van Hooft) Volgende Vorige 1/2 Archieffoto: Anna Tarazevich/Pexels

Zes mensen hebben zich zaterdagavond bij een EHBO-post gemeld omdat ze vermoedden te zijn gestoken of geprikt tijdens festiviteiten op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. De politie is een onderzoek begonnen. Een van de melders is een 18-jarige vrouw die onwel werd en naar het ziekenhuis is gebracht, aldus de politie.

Op het plein was op dat moment het Pleinfestival bezig, een vierdaags feest met kermis, drive in-show en live optredens. De Forensische Opsporingsdienst onderzoekt of de zes melders inderdaad zijn gestoken of geprikt en zo ja waarmee. Ook het onwel worden van de 18-jarige vrouw wordt onderzocht. De politie roept mensen die zaterdagavond op of na hun bezoek aan het Anton Pieckplein onwel werden op om contact te zoeken met de huisarts. Stiekem gedrogeerd met een injectienaald

In verschillende landen waaronder Nederland worden de laatste tijd meldingen gedaan van mensen die zeggen tijdens het uitgaan te zijn geprikt, waarbij ze stiekem worden gedrogeerd met een injectienaald. Het slachtoffer wordt vervolgens onwel. Over dit fenomeen, ook wel 'needle spiking' genoemd, is nog veel onduidelijk. Jongeren onwel in Helmond

Vrijdagavond raakten bij het Minor Feest in gemeenschapshuis De Geseldonk in Helmond enkele jongeren onwel. Bij het feest waren enkele honderden jongeren aanwezig. Geruchten gaan dat ook hier kinderen zijn geprikt. Bekijk hieronder de beelden in Helmond: