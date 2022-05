112-nieuws: boom valt op huis • drugsdumping Son en Breugel

19.37

Een deel van een boom is maandagavond rond half zeven tegen een huis gevallen in Gemert. De boom op het Frans Brugske brak af tijdens noodweer. Ook op andere plekken in het dorp gingen bomen om of kwamen takken omlaag. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De brandweer is bezig om de straten en pleinen op te ruimen.