112-nieuws: drugsafval gedumpt in Breugel • scooter geschept in Nuenen

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

11.44 Vaten gedumpt in Breugel Aan de Broekstraat in Breugel zijn maandagochtend lang het kanaal verschillende tonnen en vaten gevonden. Inmiddels is na onderzoek duidelijk dat het gaat om een dumping van drugsafval. De weg is afgesloten voor onderzoek. Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision

07.40 Scooter geschept in Nuenen Op de Langlaar in Nuenen is maandagochtend een jongen op een scooter geschept door een bestelbus. Volgens de 112-correspondent van Omroep Brabant kermde de jongen het uit van de pijn. Er landde een traumahelikopter. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wachten op privacy instellingen... Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision

06.45 Vrachtwagen botst achterop personenauto Op de Laan Leijdekkers In Beugen zijn maandagochtend aan auto en vrachtwagen tegen elkaar gebotst. Bij het oprijden van de Laan Leijdekkers moest de bestuurder van de auto plots remmen voor een andere auto. Daardoor kon een vrachtwagenchauffeur, die achter de auto reed, niet op tijd remmen. De bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept. Foto: Sk-Media/SQ Vision Foto: Sk-Media/SQ Vision

02.30 Auto botst tegen boom, gewonde naar het ziekenhuis Een automobilist is zondagnacht met zijn wagen van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. Dat gebeurde op de Burgemeester van Houtlaan in Helmond. Het ongeluk gebeurde net na een bocht. De bestuurder is voor verder onderzoek met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie vergezelde de ambulance naar het ziekenhuis. Volgens een 112-correspondent was de auto total loss. Wachten op privacy instellingen... Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision