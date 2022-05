Opnieuw felle onweersbuien op komst: code geel afgegeven

Brabant krijgt maandagmiddag opnieuw te maken met onweersbuien en harde windstoten. Het KNMI heeft daarom voor Brabant en Limburg code geel afgegeven.

Vanaf vier uur maandagmiddag wordt gewaarschuwd voor de onweersbuien. Na acht uur zal het noodweer vermoedelijk afnemen. Het noodweer gaat gepaard met felle onweersbuien. Daarbij is er kans op hagel en op windstoten van zestig tot zeventig kilometer per uur.

Het weerinstituut adviseert mensen om open water en open gebieden te vermijden en niet te schuilen onder bomen. Ook zal het verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden van het noodweer.

De verwachting is dat het noodweer na Brabant en Limburg richting Gelderland en Overijssel trekt.

Afgelopen donderdag en vrijdag trokken ook al flinke onweersbuien met krachtige windstoten over onze provincie. Vooral donderdag kreeg onze provincie te maken heftige buien en flinke windstoten. Vanuit Frankrijk en België trokken er ‘wolkbreukachtige’ buien over. Op sommige plekken zoals in Oisterwijk liepen onder meer kelders onder water.

Ook voor vrijdag werd noodweer verwacht, vooral het oosten van onze provincie zou daarmee te maken krijgen. Dat bleek achteraf mee te vallen. De zwaarste buien trokken via Limburg naar Duitsland.