Wendy en Nico verlaten hun bushokje en krijgen écht dak boven hun hoofd

Wendy en Nico zijn maandag verhuisd naar Molenschot, ze krijgen eindelijk weer een echt dak boven hun hoofd bij Beter Leven Zorg. Het stel verbleef sinds half april in een bushokje aan de Meierijbaan in Tilburg. Het geïmproviseerde huisje en de schrijnende situatie trokken veel aandacht.

Het liefst zouden Nico Klomp (39) en Wendy Laurensen (40) gewoon een eigen huisje krijgen waar ze opnieuw kunnen beginnen. "Dat is ons door verschillende instanties toegezegd, maar niemand komt zijn beloftes na", zegt Wendy. Toch is het stel blij dat ze weer een dak boven hun hoofd krijgen.

Want ook de verhuizing wordt geregeld door Beter Leven Zorg. "Ze hebben ook al geholpen met de financiën waardoor ik nieuw gereedschap kon kopen. Daarmee kan ik klussen en weer geld verdienen voor mijn gezin", vertelt Nico. Hij wist de afgelopen weken wat bij te verdienen door bij mensen wat te klussen. "Ik heb een achtergrond in de bouw en ben handig met mijn handen."

Dat dak is van Beter Leven Zorg in Molenschot. Volgens Nico en Wendy kunnen ze daar een half jaar tot negen maanden blijven. Ze hopen daarna alsnog door te kunnen stromen naar een echt huis. "Beter Leven Zorg heeft voor mijn gevoel al meer voor ons gedaan de afgelopen dagen dan welke organisatie dan ook", zegt Nico dankbaar.

Hij is blij dat hij kleine stapjes vooruit kan zetten. Tegelijkertijd zit er nog altijd veel frustratie over hoe volgens hem allerlei instanties zijn gezin in de steek lieten. "Want dat ik hier zo zit is dan maar zo, voor mijn zoontje is het erg. Die jongen wil gewoon normaal bij zijn papa en mama zijn."

Volgens het stel raakten ze hun huis kwijt omdat vanwege waterschade in de meterkast en overlastmeldingen. Daarna woonden ze volgens eigen zeggen in hun auto, maar die werd in beslag genomen. Het bushokje werd hun nieuwe verblijfplaats. De auto kregen ze uiteindelijk terug, maar hebben ze verkocht om zo wat extra leefgeld te hebben.

Hoe blij Wendy en Nico ook zijn dat ze het bushokje achter zich laten, er kleeft wel een nadeel aan wonen in Molenschot. "Hier konden we ons Nicootje elke dag zien, maar ik moest hem laatst vertellen dat hij papa en mama voorlopig alleen in het weekend kan zien." Het raakt Nico zichtbaar. Het probleem zit hem in de afstand en het gebrek aan vervoer, niet in dat Nicootje niet welkom is in Molenschot.

Hun zoontje kwam elke dag overdag langs bij zijn vader en moeder in het bushokje, maar verbleef bij oma in een seniorenflatje in Broekhoven. "Wij kunnen daar zelf niet verblijven, maar hij kon hier niet wonen en slapen natuurlijk."