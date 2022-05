Medewerkster tankstation met groot mes bedreigd, ze staat doodsangsten uit

Wat wisselgeld en een paar pakjes sigaretten. Dat was de buit van twee overvallers die op vrijdagavond 18 februari toesloegen bij het Shell tankstation aan de Parallelweg in Fijnaart. De medewerkster die achter de kassa stond, werd met een groot keukenmes bedreigd. Zo dwongen de overvallers haar de kassa te openen. Ze stond doodsangsten uit.

Nadat ze de kassa open had gedaan, moest ze op de grond gaan zitten met haar gezicht naar de muur. Later vertelt ze tegen de politie dat ze op dat moment echt bang was dat de overvallers haar iets aan zouden doen. Dat ze haar zouden steken.

Wanneer de daders er met het geld en de sigaretten vandoorgaan, belt de medewerkster 112. Als de politie bij het tankstation is, zijn de daders gevlogen. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant werd maandagavond aandacht besteed aan de overval. Er werden beelden van de daders getoond. Ook werd in de uitzending duidelijk dat de politie nog een ander spoor heeft gevonden.

Handschoen gevonden

Een speurhond heeft in de buurt van het tankstation, aan de Populierenstraat om precies te zijn, namelijk een handschoen gevonden.