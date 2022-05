Inbreker denkt camerabeelden van zichzelf onklaar te maken, maar dit is hem

De inbreker die op 11 februari toesloeg bij een huis aan de Grevelingen in Tilburg zal verbaasd zijn dat hij maandagavond te zien was in Bureau Brabant. Hij heeft er namelijk alles aan gedaan de camerabeelden die er van hem zijn, onklaar te maken. Zo gooide hij de harde schijf met de camerabeelden in een gootsteen met water. Maar die actie heeft geen zin gehad.

Sandra Kagie Geschreven door