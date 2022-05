Basketballers Heroes onderuit in 2e finaleduel tegen Leiden

In eigen huis hebben de basketballers van Heroes Den Bosch niet nog eens kunnen winnen van ZZ Leiden. Het werd 74-90 voor de titelverdediger. Na een dramatisch zwakke start van de wedstrijd liep Den Bosch de hele wedstrijd achter de feiten aan. De stand in de serie is nu 1-1. Woensdag is de volgende wedstrijd in Leiden.

Na de winst in de eerste wedstrijd leek Heroes voor de thuiswedstrijd vertrouwen te hebben getankt. Het pakte echter volledig anders uit. Leiden kwam fanatiek uit de startblokken en Den Bosch was zichzelf niet.

"We waren veel te gehaast in onze aanvallen", sprak coach Eric Braal na afloop. "We speelden heel erg snel en dat leidde wel tot open schoten, maar dat was niet de manier waarop we de eerste wedstrijd wonnen. Toen hadden we veel meer overleg."

Voordat de de kruitdampen in een goed gevulde Maaspoort waren opgetrokken keek Heroes na het 1e kwart tegen een vrijwel onoverbrugbare achterstand aan (10-23). Leiden was beter, maar ook scherper en agressiever in de verdediging.