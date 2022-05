Ex Henk Krol en mede-oprichter Gay Krant overleden: 'Joop is niet meer'

Joop Boonstra, mede-oprichter van de Gay Krant, is dinsdag op 73-jarige leeftijd overleden aan de complicaties van diabetes. Dat maakt Henk Krol bekend. Boonstra was zijn eerste partner, met wie hij 24 jaar samen was. De Gaykrant begonnen de twee ex-geliefden samen, vanuit hun logeerkamer.

Boonstra leed al sinds zijn vierde aan diabetes. Hij verhuisde anderhalf jaar geleden van Amsterdam terug naar Eindhoven om weer dicht bij zijn eerste partner Krol te zijn, schrijft laatstgenoemde.

Henk Krol schrijft in een bericht op Twitter dat Boonstra 24 jaar lang zijn eerste partner was. Ze leerden elkaar kennen in 1970 bij het COC in Amsterdam. Samen met twee anderen organiseerden ze in het Amsterdam Concertgebouw het eerste grote homoprotest, herinnert Krol zich. Veel bekende artiesten van die tijd deden mee: Martine Bijl, Silvia de Leur, Adèle Bloemendaal en anderen. Met de opbrengst werden twee advertenties geplaatst in Amerikaanse kranten om de homobeweging in dat land te steunen.

Homo-huwelijk

In 1979 begonnen Henk Krol en Joop Boonstra samen de Gay Krant op hun logeerkamer in Best, schrijft Krol verder. Het opinieblad kwam tussen 1980 en 2013 uit. Na een faillissement ging het blad door als een gelijknamige website. Met de opbrengsten van het maandblad werd destijds de strijd voor de openstelling van het huwelijk bekostigd.

Volgens Krol was Boonstra er dan ook medeverantwoordelijk voor dat het voor koppels van hetzelfde geslacht vanaf 2001 mogelijk werd om in Nederland te trouwen.

Boonstra overleed in de nacht van maandag op dinsdag.