Chauffeur ziet ravage op A58 en ruimt de bende met z'n takel op

De lading hout ligt op een parkeerplaats (foto: Rijkswaterstaat) Piet Moerbeek stond met zijn vrachtwagen in de file (foto: Rijkswaterstaat) Volgende Vorige 1/2 De lading hout ligt op een parkeerplaats (foto: Rijkswaterstaat)

Een vrachtwagen die lading verliest op de A58, het zorgde ook dinsdagochtend weer voor vertraging op de snelweg. De inspecteur van Rijkswaterstaat die langs kwam om de boel op te ruimen had een probleem, hij kreeg de lading hout niet van de weg. Maar gelukkig was daar 'toevallige voorbijganger' Piet van Moerbeek, chauffeur van het gelijknamige transportbedrijf. Hij had een takel op zijn vrachtwagen en redde de dag.

Hij had net zijn lading afgeleverd in Eindhoven, vertelt Piet. En was over de A58 onderweg naar Wouwse Plantage toen hij bij Bavel het oponthoud tegenkwam. "Er was een soort dakkapel van een vrachtwagen afgewaaid", vertelt hij. "Die lag daar, een beetje in de berm, en hield het verkeer op."

"Ik zit al 54 jaar op de weg. Dan zie je wel eens wat."

Rijkswaterstaat was er al bij, maar die hadden niet de middelen om het gevaarte meteen van de weg te halen. Piet wel. "Ik rij zelf op een superlader en heb een kraan", legt hij uit. "En ik stond voor in de rij." Een en een was dan ook al gauw twee, voor Piet. "Dus ik heb die mannen even geholpen om die dakkapel op te ruimen." Hij vertelt het alsof het de normaalse zaak van de wereld is. "Ik zit al 54 jaar op de weg. Zo af en toe zie je dan wel eens wat." Hoewel het opruimen van afgewaaide dakkapelen toch niet tot zijn dagelijkse bezigheden behoort. "Maar dit maak je inderdaad niet elke dag mee", lacht Piet. De dakkapel heeft Piet een eindje verderop op een parkeerplaats achtergelaten, waar de lading hout verder wordt opgeruimd. Zelf is hij alweer onderweg naar de Wouwse Plantage.