Drie inbraken in loods maken cv De Brassers wanhopig: 'We zijn radeloos'

Niet één, niet twee, maar drie keer werd er ingebroken in de bouwloods van carnavalsvereniging De Brassers in Veldhoven. Of, zoals het bestuur van de carnavalsvereniging op Facebook schrijft: "Voor de derde keer zijn we de dupe geworden van ordinaire dieven." En dat voelt bijzonder slecht: "Wij zijn radeloos en aan de grond genageld."

Voor Dana Bierings die voorzitter is van het bestuur van de Veldhovense carnavalsvereniging, is het een compleet raadsel wie er achter de inbraken zitten. Grote vraag is ook: waarom komen de inbrekers steeds terug? "De maandag voor Koningsdag kwamen de dieven voor de eerste keer en namen accu's, slijptollen en een scooter mee." De politie adviseerde om alle waardevolle spullen weg te halen na die inbraak. Nu is er eigenlijk weinig meer te halen. Toch komen de dieven steeds terug. Chocolaatjes en wc-papier

Na de derde inbraak plaatsten de dieven een pallet op de grond, met daarop wc-papier, een koffiezetapparaat en chocolaatjes. Volgens Dana Bierings lijkt het op een soort boodschap van: wij komen terug. De dieven kwamen steeds binnen via de achterkant. Ze zijn ook op een container geklommen en hebben een deur ingetrapt. Hoewel ze slordig zijn en zaklampen en breekijzers achter lieten, hebben ze onvoldoende sporen achter gelaten voor de politie. Ondertussen is de frustratie groot bij de carnavalsverening. "Na twee jaar corona willen wij eindelijk weer normaal meedoen met de optocht en carnaval vieren. Wij hadden net alles klaar. Een nieuwe bouwlocatie en dan krijg je dit, dat hakt erin." De leden waren zo boos dat zelfs voorgesteld is om met z'n allen in de loods te gaan slapen, maar uiteindelijk hebben ze daar toch vanaf gezien. Want, zo zegt Dana: "Wat schiet je daarmee op."

Een wagen van de Brassers