Budgetkermis is voor 500 kinderen zorgeloos uitje: 'Ouders soms in tranen'

Voor een gezin met een kleine portemonnee is de Tilburgse Kermis 'onbetaalbaar', maar er is een alternatief en dat is de Budgetkermis op evenemententerrein Het Laar in het zuiden van de stad. Niet alleen zijn de ritprijzen daar veel lager. Er zijn ook 500 bonnenboekjes, waarmee kinderen uit armere gezinnen gratis een compleet dagje kermis kunnen beleven.

Een ritje in een grotere attractie kost op de Tilburgse Kermis in juli al snel een euro of acht. Op Het Laar kost hetzelfde ritje je nu maximaal drie euro. Maar voor Tilburgers met een kleine beurs, die bijvoorbeeld ook cliënt van de Voedselbank zijn, is dat nog steeds veel geld. De gemeente Tilburg, veel sponsoren en de kermisexploitanten zelf zorgen ervoor dat er 500 bonnenboekjes beschikbaar zijn. Met zo'n boekje kan een kind van gezin dat het niet breed heeft, volop van de Budgetkermis genieten.

"Ouders zijn in tranen van blijdschap door zo'n boekje."

Emilie Waarts heeft het door de toeslagenaffaire zelf niet breed en kan zo haar twee zoons onbezorgd los laten op de kermis. Emilie deelt zelf ook de boekjes uit aan arme gezinnen: "Ouders zijn zo oprecht blij. Ze zijn soms in tranen als ze de gratis bonnen krijgen." Armere gezinnen die bekend zijn bij onder meer de Voedselbank, Quiet, Samen Sterk en Contour de Twern krijgen de boekjes. "De mensen van de Budgetkermis, de gemeente en die organisaties weten precies wie ze hiermee helpen en een enorm plezier doen", legt Waarts uit.

"Minima hoeven niet om die boekjes te leuren, wij komen naar ze toe."

Het bijzondere is dat er niet een streng selectieproces aan vooraf gaat. "Nee, mensen hoeven niet financieel met de billen bloot en hoeven ook niet om die boekjes te vragen. Wij weten ze wel te vinden en geven de bonnen, maar letten ook op dat er geen misbruik van wordt gemaakt." De Budgetkermis bestaat sinds 2017. Eerst op Stappegoor en na twee jaar coronapauze nu op Het Laar. Samen met initiafiefnemer Robert Martens is kermisexploitant Frank Vale een van de drijvende krachten achter de betaalbare kermis. "Het is een goed clubje exploitanten dat zich hiervoor inzet, want winst draaien we eigenlijk niet."

"Onze business is kinderen vermaken, en zo vermaken we ze echt allemaal."

Vale staat met een grote lach op de Budgetkermis in Tilburg. "Onze business is mensen vermaken, vooral kinderen. Door deze kermis kunnen we echt alle kinderen vermaken." Want dat een kermisbezoek niet voor iedereen vanzelfsprekend is, weet hij maar al te goed. na vier jaar Budgetkermis.. "Het geeft mij echt een goed gevoel om die lachende kinderen en ouders te geven, daar doe je het voor", vertelt de kermisexploitant. Wat hem betreft is de Budgetkermis een blijvertje. "Zoiets hoor ook gewoon in een kermisstad als Tilburg, dat echt iedereen naar de kermis kan."