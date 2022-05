Explosief in Breda blijkt erg bijzonder: EOD wil de granaat zelfs houden

Het explosief dat op een bouwplaats in Breda werd gevonden, blijkt een heel bijzonder exemplaar te zijn. Zó bijzonder dat de EOD het niet tot ontploffing gaat brengen, maar in de eigen collectie gaat bewaren.

Het gaat om een Duitse exercitiegranaat uit de Tweede Wereldoorlog, laat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie weten. Bedoeld dus om mee te oefenen. En het is een uniek item.

Met deze Duitse granaat kon namelijk worden geoefend om mortieren af te schieten. Er zat geen kruit in, en de granaat kon dus worden hergebruikt.

Normaal gesproken neemt de EOD explosieven die worden gevonden mee, om ze op een veilige plek tot ontploffing te brengen. Maar dat in dit geval niet gebeuren. De granaat gaat in de eigen collectie van de dienst van Defensie. Hij komt in de onderwijskast, en kan dan worden gebruikt voor studie en training.