Geen nieuwe windmolens in Meierijstad door radar van vliegbasis Volkel

Het gaat niet lukken om meer windturbines in de gemeente Meierijstad te plaatsen. Dat komt door de radar van vliegbasis Volkel. Windmolens verstoren de radar te veel, zo blijkt uit onderzoek door TNO.

De gemeente Meierijstad heeft vier gebieden op het oog waar ze willen kijken of daar winmolens kunnen komen:

langs de Zuid-Willemsvaart bij het Wijboschbroek,

langs de Zuid-Willemsvaart bij Keldonk,

in twee gebieden tussen Sint-Oedenrode en Schijndel.

Het is al een hele toer om plekken voor windmolens te vinden door de aanvliegroutes van Eindhoven Airport en vliegbasis Volkel. Maar nu blijkt dat de radar ook een probleem is.

Om een windmolen ergens te kunnen plaatsen moeten een hoop onderzoeken gedaan worden. Een van die onderzoeken is de radartoets. Daarin wordt onderzocht hoeveel een windmolen de radar verstoort. Na het neerzetten van een windmolen moet de ontvangst voor vliegverkeer minimaal 90 procent blijven.

Meer zonneparken

Eén windmolen neerzetten in een van de zoekgebieden blijkt geen probleem. Maar de provincie wil dat er minimaal drie windmolens bij elkaar komen te staan. En drie windmolens bij elkaar verstoren de vliegradar te veel.

Daardoor ziet het er naar uit dat Meierijstad het moet doen met vier windmolens die door het bedrijfsleven gebouwd worden langs de A50 bij Veghel. Die kwamen wel door de radartoets.

Het gevolg is dat de gemeente op zoek moet naar andere manieren om duurzame energie op te wekken. Bijvoorbeeld door meer zonneparken. Of het moet zo zijn dat de provincie de regel van drie windmolens bij elkaar verandert. Of dat door technische ontwikkelingen de radarnorm anders wordt.