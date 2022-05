Revolutionaire uitvindingen krijgen duwtje in de rug: 'Plan stemt hoopvol'

Techreuzen Philips en ASML gaan, samen met een aantal andere partners, 100 miljoen euro stoppen in een technologiefonds voor de Brainportregio. Dat geld is bedoeld om nieuwe bedrijfjes met baanbrekende uitvindingen te helpen. Dat is hard nodig want veel van deze startups slagen er moeilijk in om op eigen kracht te groeien. Hoe en wanneer profiteert Eindhoven en omstreken van deze pot geld?

Het omzetten van kennis naar kapitaal is niet iedereen gegeven. Jeugdig elan met een fraai staaltje technologie vormt niet altijd een winnende combinatie. Een revolutionaire vondst doen, is één stap. Het vertalen naar een commercieel product dat banen oplevert en geld in het laatje brengt, is een volgende, vaak veel lastigere stap want dat kost veel geld.

Bakker op de hoek

Dat weten ze maar al te goed bij ASML. Als startup opgericht in 1984, raakte het bedrijf in het begin enkele keren in zwaar financieel weer. Bijna veertig jaar later is duidelijk welke droom er in duigen had kunnen vallen.

Anno 2022 floreren bedrijven in de Brainportregio en ver daarbuiten als toeleverancier van ASML, inmiddels het belangrijkste hightechbedrijf van Nederland. Dat gaat van de bakker op de hoek tot het industriële familiebedrijf VDL Groep met 15.000 medewerkers.

Operatie Centurion

Iedere baan in de industrie zorgt voor 1,2 extra banen in de dienstverlening en iedere onderzoeker in Brainport levert een veelvoud aan banen in de keten op. De hightech in Zuidoost-Brabant is dus een banenmotor van jewelste. En wie verdient, kan het ook uitgeven.

De tijden dat truckfabrikant DAF failliet ging (1993) en Philips onder leiding van Jan Timmer een kaalslag uitvoerde om te overleven (Operatie Centurion 1990-1996: 50.000 ontslagen) willen ze niet opnieuw beleven. Met het oog op de toekomst, is het aanboren van nieuwe technologieën en nieuwe industrie voor Brainport noodzakelijk.

Fabriekshallen bouwen

Paul van Nuenen, directeur Brainport, is ervan overtuigd dat het fonds van 100 miljoen resultaat gaat opleveren voor Eindhoven en de omliggende 20 gemeenten die samen de hightechregio vormen.

“Al zal dat niet binnen twee tot drie jaar zijn. Het gaat om startups die na de eerste fase verder opschalen. Ze gaan dan van prototypes naar de productie van gebruiksklare artikelen. We willen niet alleen de kennis, maar het ook maken. Dat betekent fabriekslijnen en hallen bouwen. Daarvoor zijn grote en langdurige investeringen nodig. Dan hebben we over acht tot tien jaar bedrijven die voor nieuwe werkgelegenheid op alle niveaus gaan zorgen.”

700 startups

Gebrek aan jonge bedrijfjes met nieuwe technologie is er bepaald niet. In Brainport huizen tal van campussen, innovatiehubs, onderzoekscentra en kennisinstellingen met meer dan 700 startups en ruim 16.000 werknemers.

Een ervan is Innoflex op de HighTech Campus in Eindhoven. Deze startup bestaat nu twee jaar en heeft wel oren naar het technologiefonds. "Investeerders zijn schaars in Nederland", zegt oprichter Kevin Lagarde. Hij bedacht vijf jaar geleden een technologie om met een flexibele folie en zonne-energie lucht te zuiveren. Er is een prototype waarmee momenteel ammoniak in veestallen kan worden gedegradeerd in water en schadeloos gas.

"Met de stikstofcrisis is dit inderdaad een ei van Columbus, maar je hebt wel een heel goed businessplan nodig om investeerders te overtuigen. Het technologiefonds stemt hoopvol. We hebben al contact gehad en is er is van beide zijden interesse om de financiering wat scherper te maken. We hopen binnen vier jaar met ons product op de markt te komen."

