Jongetje (3) sluit zichzelf, zijn zusje en de hond op in de auto

Een driejarig jongetje heeft zichzelf, zijn zusje en de hond maandag opgesloten in de auto in Waalre. Hij deed de auto van binnenuit op slot maar kreeg ‘m niet meer open. Moeder had de sleutel nog in het contact zitten en kon dus ook van buitenaf niet in de auto komen. Dat meldt een jeugdagent van Valkenswaard op Instagram.

Lobke Kapteijns Geschreven door