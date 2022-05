Van geintjes tot games: zo werven deze ondernemers nieuwe mensen

Dat veel bedrijven alle zeilen bij moeten zetten om de roosters rond te krijgen, is inmiddels geen nieuws meer. Maar hoe zorg je als werkgever in al dat vacaturegeweld dat talenten voor een baan bij jouw mooie bedrijf kiezen? Daar hebben de volgende ondernemers iets op bedacht.

Sven de Laet Geschreven door

René zoekt unne maat

Op jacht naar een job in de installatietechniek? Bij CSB in Budel zoeken ze nog naar nieuwe collega's. Ze zijn zó hard op zoek dat er een hele film over is gemaakt. Met René in de hoofdrol. Deze goedgemutste oer-Brabander stelt zichzelf én het bedrijf waarvoor hij werkt voor in onderstaande video.

Wachten op privacy instellingen...

Lijkt zo'n 'koffie verkeerd' of broodje frikandel met zand jou wel iets? Laat dan snel wat van je horen, want op social media gaat de video met honderden reacties als een trein. Raadsels voor reizigers

Over treinen gesproken: ook de NS zit te springen om versterking. Bijvoorbeeld op de IT-afdeling. Daar zoeken ze de komende jaren maar liefst 180 extra medewerkers. Om geschikte kandidaten te vinden, bedacht de spoorvervoerder een ludiek trucje. Wie half april via Eindhoven Centraal reisde, heeft 'm misschien wel gezien: de arcadekast. Met die retro spelcomputer daagde de NS knappe koppen uit om een potje te proberen. Maar om de game TechTracks ook daadwerkelijk uit te spelen, was enige kennis van programmeren geen overbodige luxe. Game over of niet, het maakt het wachten op de trein in ieder geval een stuk leuker.

Wachten op privacy instellingen...

Stamgasten schieten te hulp

Dat een tekort aan personeel in de horeca niet alleen voor ondernemers vervelend is, maar juist ook voor de gasten, hoef je ze in Wouw niet te vertellen. Stamgasten van Café Donkenhof zagen hoe lastig eigenaar Maurice Broeren het had en besloten in actie te komen. Er werd een cameraploeg ingeschakeld en de kroegtijgers toverden zich voor één dag om tot ware acteurs. De filmpjes die daaruit rolden, maken met een vette, maar serieuze knipoog duidelijk wat de gevolgen zijn van een gebrek aan werknemers. Zo moet een groepje meiden het doen zonder 'die knappe barman' en zijn twee oudere heren gedwongen hun pilsje zelf maar te tappen. En ook de mooiste dag van je leven kan zomaar in het water vallen, merkte het echtpaar in deze video.

Wachten op privacy instellingen...

Bubbeltje erbij

Nu praktisch ieder bedrijf wat vacatures open heeft staan, moet je soms je potentiële nieuwe krachten een beetje paaien. Nou, dat hoef je ze bij hotelrestaurant Auberge du Bonheur in Tilburg niet te vertellen. Daar krijgen sollicitanten een heuse vertroetelbehandeling, inclusief bubbels, een uitgebreid diner én overnachting. Het idee? "Het is belangrijk dat je opvalt in de markt", legt directeur Tim Wijdemans uit. "En hoe mooi is het om als sollicitant meteen te ervaren wat de filosofie van het bedrijf is." Eerlijk is eerlijk: na deze volledige 'experience' van 24 uur, heb je absoluut een beter idee van het bedrijf dan na het klassieke sollicitatiegesprek op kantoor. En anders heb je in ieder geval een dag kunnen baden in luxe.