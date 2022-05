Personeelstekort blijft nog 30 jaar probleem: 'Geen simpele oplossingen'

Kan je kind nog wel naar de kinderopvang? Hoe lang moet je wachten op een operatie? Gaat dat festival deze de zomer nog door? We merken allemaal de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. En dat zal nog wel even zo blijven, waarschuwt arbeidsmarktprofessor Ton Wilthagen van Tilburg University: “Er zijn geen simpele oplossingen.”

Probleem waar vooral Brabant mee kampt is het tekort aan technische mensen: “Er werkten nog nooit zo veel mensen in de techniek en er waren nog nooit zo veel vacatures. In Brabant zit ook veel logistiek en ook daar zijn grote tekorten aan arbeidskrachten.”

Wat er nu gebeurt, is volgens Wilthagen uniek: “Er is geen sector meer die géén vacatures heeft. Dus de krapte is heel breed. Niet alleen zorg, onderwijs en ICT, maar ook bouw, installatietechniek, noem maar op. Dat hebben we zo nog nooit meegemaakt, zelfs niet tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.”

Wat Wilthagen frustreert, is dat je dit had kunnen zien aankomen: “Dit is al een tijd aan de gang. Al sinds 2019 roep ik dat we hier iets aan moeten doen. Maar er gebeurde niks, want corona kwam. Door de lockdowns dachten we dat er te veel arbeidskrachten waren. Maar dit is een structureel probleem.” En Wilthagen heeft slecht nieuws: “Pas over dertig jaar wordt dit minder.”

Hoe los je dit nu op? “Er is niet één oplossing. Er zijn wel tien knoppen waaraan je kunt draaien. Allemaal met negatieve en minder leuke kanten. Maar je moet aan al die knoppen draaien. Arbeidsmigratie is zo’n knop waarvan veel mensen zeggen: doe maar niet. Want zij moeten ook ergens wonen en we hebben geen bouwvakkers om die huizen te bouwen.”

Toch leunt Brabant al heel sterk op arbeidsmigranten: “Bij ASML werken er veel, de kenniswerkers, waarvan we zeggen: doe die maar wel. Maar ook in de landbouw. Je kunt zeggen: we willen er niet meer bij. Maar als ze morgen vertrekken, heb je een groot probleem.”