Boer Hans houdt zijn koeien op stal uit protest tegen 'graas-vergunning'

Komende maandag houdt boer Hans Huijbers uit Wintelre zijn koeien binnen. Hij doet mee aan de landelijke protestactie van LTO Nederland en Team Agro NL. De initiatiefnemers vrezen dat de koe niet meer zonder extra vergunningen de wei in mag. Praktisch en juridisch onhaalbaar, zeggen ze. Ze roepen daarom alle melkveehouders om maandag 30 mei hun koeien binnen te houden. "Als boer raakt je dat in je ziel."

Vergunningen, vergunningen en nog eens vergunningen. Daar zit volgens boer Hans de zere plek. "Vooral het feit dat wij als boeren er last van hebben dat iemand bedenkt dat we ook nog eens een vergunning moeten hebben om onze koeien te laten grazen. Dat is een natuurbeschermingswetvergunning. Dus als een koe natuurlijk gedrag vertoond, dan moet ik daar een vergunning voor aanvragen", vertelt Hans.

Ammoniak is hier de boosdoener. Deze stof komt vrij wanneer de poep en de plas van de koeien vermengd worden. Te veel ammoniak in de lucht is schadelijk voor de gezondheid van mensen, vooral mensen met longklachten en astma hebben er last van.

Ammoniak is vooral schadelijk voor de natuur. Planten en de bodem nemen ammoniak op. Zo komt er teveel van in natuurgebieden: de bodem wordt er rijker door. Het gevolg is dat zeldzame planten die het juist goed doen op voedselarme grond, verdwijnen. Zo verdringen de brandnetels bijvoorbeeld de orchideeën. Dieren die van de zeldzame planten leven, verdwijnen daardoor.

Maar die nieuwe regels en vergunningen, werken volgens Hans averechts. "Het is een beetje dom gedachtegoed. De dieren die buiten lopen, poepen en plassen niet op dezelfde plek. Het komt daardoor niet bij elkaar en je hebt dus nauwelijks ammoniakuitstoot. Terwijl als ze op stal staan, komt het juist bij elkaar en dat zorgt voor een hogere emissie."