Jack Jersey overleed 25 jaar geleden, maar zijn hits leven voort

Op hemelvaartsdag is het precies 25 jaar geleden dat de Roosendaalse zanger Jack Jersey overleed. De op Java geboren Jack de Nijs scoorde in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw met megahits zoals ‘Papa Was A Poor Man’, ‘In The Still Of The Night’ en ‘Sri Lanka My Shangri-La’. De Brabantse Top 100 bewijst dat hij nog niet is vergeten. In de video zie je een gesprek met Johan Heeren, de boezemvriend en begeleider van de zanger.