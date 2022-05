Plan voor mestfabriek in Oss staat op losse schroeven

De bouw van een grote mestverwerkingsinstallatie in Oss is nog geen gelopen race. De Raad van State heeft besloten dat er eerst een Milieu Effect Rapportage moet komen. Directeur Eric Nooijen van OOC zei eerder dat zo’n beslissing het eind van de plannen zou betekenen. In een eerste reactie wilde hij woensdagmorgen nog niet zo ver gaan. “Maar ik begrijp de Raad van State voor geen meter”.

