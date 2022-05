Nieuwste vliegtuigonderdelen zijn sterk en licht, maar repareren is een vak

Moderne vliegtuigen en helikopters worden voor een steeds groter deel gemaakt van composieten. Dit zijn hoogwaardige kunststoffen die zo sterk en licht zijn, dat ze metaal kunnen vervangen. Maar er is ook een keerzijde. Reparatie en onderhoud van deze onderdelen is enorm ingewikkeld en de techniek staat eigenlijk nog maar in de kinderschoenen. Een nieuw kenniscentrum op luchtvaartbedrijvenpark Aviolanda in Hoogerheide is uniek voor Europa en moet dit probleem gaan oplossen.

Het nieuwe kenniscentrum DCMC is helemaal gericht op de hoogwaardige kunststoffen. Directeur Martin Knegt: "Composieten zijn heel anders dan metaal, dat je kunt uitdeuken of dichtnagelen. Een beschadiging in deze kunststof plak je niet zomaar af met een sticker. Er worden in de luchtvaart heel hoge eisen gesteld en reparatie moet heel zorgvuldig gebeuren."

Met kleine robots op wieltjes en met drones worden de vliegtuigen van binnen en buiten uitgebreid gescand om de omvang van de schade in kaart te brengen. Daarna wordt gekeken of het onderdeel vervangen moet worden of dat het gerepareerd kan worden.

Maar de kennis om beschadigd composiet te herstellen staan dus nog maar in de kinderschoenen. De komst van het DCMC, waar vijf jaar aan is gewerkt, moet dat veranderen. Knegt: "Wij gaan hier kennis en ervaring samenbrengen. En dat kunnen we weer gebruiken om mensen in de vliegtuigindustrie op te leiden. En dat is uniek in de wereld of in elk geval voor Europa."