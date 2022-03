Fokker-fabrieken in Hoogerheide en Helmond dicht, personeel moet verhuizen

Fokker Techniek op Aviolanda in Hoogerheide (foto: Raoul Cartens)

De Fokker-fabrieken in Hoogerheide en Helmond gaan dicht. Er gaan in principe geen banen verloren, het personeel gaat in Papendrecht werken. Dat is vanaf Helmond meer dan honderd kilometer rijden. Een ritje Hoogerheide - Papendrecht is 75 kilometer. Vakbonden FNV en CNV zijn er niet blij mee. Fokker Techniek, dat het onderhoud doet aan passagiersvliegtuigen, blijft wel in Hoogerheide.

Fieke Nobel & ANP Geschreven door