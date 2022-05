Oplichters maken oude man anderhalve ton afhandig met nep-vriendschap

De politie heeft twee mannen opgepakt voor het oplichten van een oude, kwetsbare man uit Den Bosch. Het gaat om twee Arnhemmers van 25 en 28 jaar oud. Zij raakten online 'bevriend' met de man, die eenzaam was vanwege de coronacrisis, en kregen hem zover geld over te maken. In totaal gaat het om bijna anderhalve ton.

Het slachtoffer heeft tussen het voorjaar van 2020 en de zomer van 2021 online contact gezocht met de twee verdachten. Hij voelde zich eenzaam vanwege de coronacrisis en zocht wat afleiding. Via een website raakte hij 'bevriend' met de twee mannen uit Arnhem. De vriendschap leidde er uiteindelijk toe dat het slachtoffer meerdere keren grote sommen geld overmaakte naar de twee mannen. In totaal gaat het om bijna anderhalve ton. Oplichting, verduistering en witwassen

Volgens de politie lijkt er geen verband te zijn tussen de twee verdachten. Het grootste gedeelte van het geld is op de bankrekening van de 25-jarige verdachte binnengekomen. In zijn huis heeft de politie auto's, exclusieve merkkleding en sieraden gevonden. De 28-jarige heeft enkele duizenden euro's op zijn rekening gekregen. Beide Arnhemmers worden verdacht van oplichting en verduistering. De jongste verdachte is ook aangehouden voor witwassen. Ze zijn allebei al voorgeleid bij de rechter-commissaris en zijn inmiddels weer op vrije voeten, onder de voorwaarde dat ze geen contact opnemen met het slachtoffer.