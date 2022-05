WK Visbakken terug van weggeweest en er is zelfs olie om in te bakken

Het folkloristische WK Visbakken in het vestingstadje Woudrichem is terug van weggeweest. “Na twee stille coronajaren kunnen de kacheltjes op hemelvaartsdag weer worden aangestoken”, zegt Aart Geurts van de organisatie. “Dertig visbakkers doen mee om op nostalgische hout gestookte kacheltjes zalm en poon te bakken.”

Het WK Visbakken trok tot en met 2019 jaarlijks duizenden bezoekers uit het hele land. “Hoewel het twee jaar op rij niet kon doorgaan, verwachten we dat er ook nu weer veel bezoekers op af gaan komen”, vertelt Geurts. “Het is en blijft een mooi gezicht: visbakken op een vuurduveltje door deelnemers die zich in nostalgische visserskleding hebben gestoken. De hoogtijdagen van de riviervisserij komen op zo’n dag echt tot leven.”

Nostalgisch is ook de vette walm die bij het evenement hoort en die bij weinig wind als een deken over stadje kan hangen. “Als de wedstrijd volop bezig is zie je de kachelpijpen van de vuurduveltjes heel wat rook uitbraken. Daarnaast veroorzaakt het bakken van vis in de olie ook nog eens een typische geur. Die combinatie van geuren hoort bij dit evenement.”