Minder bussen in West-Brabant en regio Tilburg door tekort aan chauffeurs

De komende tijd rijden er minder bussen van Arriva in West-Brabant en in de regio Tilburg. Arriva gaat vanaf 30 mei met een vakantiedienstregeling rijden, omdat er een tekort is aan buschauffeurs.

Dat betekent dat op een aantal lijnen minder vaak bussen gaan rijden, waardoor je wat langer moet wachten. In het oostelijke deel van onze provincie blijven de bussen wel gewoon volgens de normale dienstregeling rijden. Zes weken tot de 'gewone' vakantiedienstregeling

De maatregel gaat zes weken duren, en daarna gaat vanaf 9 juli de 'gewone' vakantiedienstregeling in. Geadviseerd wordt om de reis vooraf te plannen via de reisapps. "Tachtig tot negentig procent van onze reizigers gaat er niets van merken, omdat zij in de spits reizen", zegt Pieter Thielen, woordvoerder van Arriva. "Op drukke tijden blijven de bussen gewoon volgens schema rijden." Volgens Thielen is er een tekort aan buschauffeurs door krapte op de arbeidsmarkt. "We zijn voortdurend bezig om mensen te werven, maar zoals in zoveel sectoren is het lastig om aan personeel te komen", zegt hij. Hoeveel chauffeurs er nodig zijn, kon hij niet zeggen. Naweeën van de coronapandemie

Daarnaast spelen de naweeën van de coronapandemie parten bij de busmaatschappij. "Onze opleidingsklassen voor toekomstige chauffeurs zijn niet doorgegaan tijdens corona en dat moet worden ingehaald", aldus de woordvoerder. "Ook zijn er mensen met uitgestelde operaties vanwege de pandemie. Zij zijn momenteel nog niet inzetbaar." Allemaal oorzaken waardoor de vakantiedienstregeling vroeger in moet gaan. Veel schoolbussen blijven wel volgens de normale dienstregeling rijden. Ook komen er op sommige plekken juist extra ritten. Volgens Arriva zijn er nog altijd twintig procent minder reizigers dan vóór corona. De dienstregeling van de bussen in Brabant kun je hier zien.