112-nieuws: autobrand Geldrop • man gewond bij botsing in Oss

00.51

Een man is woensdagavond laat gewond geraakt bij een ongeluk in Oss. Rond kwart over elf kwamen op de kruising van de Molenstraat en de Wethouder Van Eschstraat een Tesla en een Renault met elkaar in botsing. Politie, brandweer en ambulancemedewerkers rukten met spoed uit om hulp te verlenen. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De Renault is meegenomen door een bergingsbedrijf. Hoe de botsing kon gebeuren, wordt onderzocht.