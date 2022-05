Jo hoopt dat ara uit Vlijmen 'zijn Kimmetje' is: 'Moet er bijna van huilen'

Jo hoopt vurig dat de gevonden ara zijn verloren Kim is (foto: Jo Bogers). De blauw-gele ara van Jo (foto: Jo Bogers). Volgende Vorige 1/2 Jo hoopt vurig dat de gevonden ara zijn verloren Kim is (foto: Jo Bogers).

Toen Jo Bogers uit Westerhoven woensdag foto's van de gevonden blauw-gele ara in Vlijmen zag, twijfelde hij geen moment. "Dat is mijn Kimmetje." De 67-jarige Jo had sinds vorig jaar een ara, die hem troost bracht toen zijn vrouw overleed. Maar een paar maanden geleden vloog Kim weg. Sindsdien is het dier spoorloos. "Zijn houding op de foto's is hetzelfde als die van mijn Kim. Ik hoop echt dat het hem is!"

Jo meldt zich donderdagochtend al vroeg bij Omroep Brabant. Hij had zijn wekker er speciaal voor gezet, want hij was zo ontzettend blij toen hij foto's van de gevonden ara zag opduiken. "Aan de foto's te zien is het die van mij. Hij staat een beetje in elkaar gedoken, zoals Kim ook altijd stond. De lange staart is ook hetzelfde." Hij hoopt heel erg dat hij gelijk heeft en dat hij zijn lang verloren vogel straks terug heeft. "Ik begin er bijna van te huilen." De blauw-gele ara kocht hij vorig jaar in juni. Het was een zware periode voor Jo. Zijn vrouw was net overleden. "Ze had een herseninfarct gehad en daarna heb ik jaren met liefde en plezier voor haar gezorgd. Toen ze overleed, moest ik iets zinvols zoeken voor mij leven", vertelt Jo.

"Kim is me zo dierbaar. Hij gaf me troost."

Hij omschrijft zichzelf als een echte dierenvriend. "Ik heb de ara bij een fokker gekocht. Kim is me zo dierbaar. Hij gaf me troost. Ik vond het ook fijn dat hij altijd wat woordjes zei. Ik was er elke dag mee bezig." Tot afgelopen november, want toen raakte hij zijn Kim kwijt. Jo had net een nieuw huis in Westerhoven gekocht, dus er liepen vaak mensen naar binnen en buiten om te helpen met klussen. "Ik laat Kim altijd los rondvliegen. Dus als ik de voordeur open wilde laten staan voor de klussers, liet in Kim en mijn honden in de garage." Toen Jo op een dag zijn dieren er weer uit wilde halen, ging het mis. "Ik opende de deur en toen schoten mijn honden en Kim eruit. Hij vloog weg, maar draaide zich nog even om toen ik hem riep. Ik dacht dat hij terug zou komen. Maar zodra ik dat dacht, was hij weg."

"Ik was weer een dierbare verloren en hier kon ik geen afscheid van nemen."