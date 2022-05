Coen fietst na 3 hartaanvallen van Den Haag naar Parijs: 'Doe niks liever'

Coen van der Zanden uit Sint-Michielsgestel keek de dood drie keer recht in de ogen. Na drie hartaanvallen fietst hij van Den Haag naar Parijs. Met de vierdaagse monstertocht van 550 kilometer wil hij geld ophalen voor gezonde harten.

Met het zweet op zijn voorhoofd komt hij donderdagmiddag aan in Baarle-Nassau. Met 92 kilometer in de benen, is het tijd voor de tweede tussenstop. "Het gaat goed", zegt Coen enthousiast. "Het is ver, maar als je genoeg traint kan iedereen dit. Het is geweldig dat ik dat kan doen." Op jonge leeftijd raakte Coen al bekend met hartziekten. "Mijn vader stierf op 56-jarige leeftijd aan zijn vierde hartinfarct. Het zit in de familie." Op z'n dertigste startte Coen zelf met bloeddrukverlagers en cholesterolremmers.

"Ik had stress, rookte en was veel te zwaar", geeft hij toe. Op zijn veertigste kreeg hij dezelfde hartproblemen als zijn vader. Het kwam door een kransslagadervernauwing. Hij gooide het roer om en stopte met roken, ging meer sporten en viel flink af. Toch lag hij drie jaar later weer in het ziekenhuis met een hartaanval. Kort daarna volgde een derde.

Toen Coen opnieuw in het ziekenhuis lag na een hartaanval (privéfoto).

De fietstocht verloopt langs verschillende etappes van zo’n 125 tot 175 kilometer. Elke dag fietsen de deelnemers zo’n zes tot acht uur voor de Hartstichting. In totaal fietsen 97 deelnemers de zogenaamde Cycle Paris. Donderdag is de eerste dag.

