112-nieuws: frontale botsing in Boxtel • bestuurder met drugs opgepakt

07.00

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 mei hebben twee jongens in Sint-Michielsgestel een AED van de muur gehaald en meegenomen. Dat meldt de politie op Facebook. Het apparaat hing aan de gevel van een bedrijf aan de Duifhuisstraat. De jongens zijn er op de fiets met de AED vandoor gegaan. Een AED is een apparaat waarmee bij een hartstilstand het hartritme weer kan worden hersteld.

Burgemeester Han Looijen van Sint-Michielsgestel roept de jongens nu op het apparaat bij het ingang van het gemeentehuis te leggen. Dan zorgt hij ervoor dat de AED wordt nagekeken en terugkomt te hangen waar deze hoort. "Stel je voor dat iemand in de buurt van de Duifhuisstraat vandaag of morgen een hartstilstand krijgt. Dan is er geen AED om zijn of haar leven te redden. Wil je dat echt op je geweten hebben?", vraagt de burgemeester aan de jongens.