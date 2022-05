Komt een Pool bij de dokter: Kasia helpt zieke arbeidsmigranten

Als een arbeidsmigrant in Nederland ziek wordt, heeft hij vaak een dubbel probleem. Hij spreekt de taal niet en weet ook niet waar hij moet zijn: “Polen bellen meteen naar het ziekenhuis. Ze weten niet dat ze hier naar de huisarts moeten.” Een proef in Den Bosch met een Poolse doktersassistente, Kasia Cox-Kalisz, moet helpen.

“Dus daar zaten we dan. Ik ging blind op internet zoeken naar een dokter en bellen: ‘Wilt u zo vriendelijk zijn deze zieke te helpen?’ Ik moest echt smeken. Soms was ik uren onderweg. Ik werd ook boos. Je ben toch verplicht om iemand die ziek is te helpen?”

Kasia (45) woont twintig jaar in Nederland. Ze werd verliefd op een Nederlandse man en volgde haar hart. Ze ging hier aan de slag als jobcoach. In die baan hielp ze ook arbeidsmigranten als ze ziek werden en naar de dokter moesten. Dat ging vaak mis: “Hij was dan niet ingeschreven als patiënt en dan was er geen ruimte.”

Robert Hazenveld herkent het verhaal. Hij is manager van drie dokterspraktijken in Den Bosch en Uden. “Huisartsen vinden arbeidsmigranten in hun praktijk vaak niet fijn, want ze spreken hun taal niet”, legt hij uit: “Dus staan weinig praktijken staan ervoor open.”

Bij de praktijken van Fonkelzorg zijn de arbeidsmigranten wel welkom: “We zien het als maatschappelijk probleem en we zijn betrokken. We helpen ook dak- en thuislozen. Daar zien we hetzelfde probleem: ze vinden moeilijk de weg naar de huisarts.”

In september start de proef met vijfhonderd Poolse arbeidsmigranten in de drie praktijken van Fonkelzorg, in Noordoost-Brabant, met Kasia als assistente. In die regio werken wel 20.000 arbeidsmigranten. “Maar laten we eerst maar eens even deze vijfhonderd goed doen. Dan kunnen we daarna vrij snel omhoog”, zegt Hazenveld.

De Poolse patiënten kunnen aan Kasia in eigen taal hun verhaal kwijt en als het nodig is naar de praktijk komen. Spreken ze ook een beetje Engels, dan kunnen ze direct bij de huisarts terecht. Anders helpt Kasia met vertalen.