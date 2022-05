Auto vast onder aanhanger, A59 bij Nieuwkuijk dicht

De situatie op de A59 (foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia/SQ Vision Mediaprodukties). De traumahelikopter landt op de A59 (foto: C. Daelman). Volgende Vorige 1/2 De situatie op de A59 (foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia/SQ Vision Mediaprodukties).

Op de snelweg A59 bij Vlijmen is vrijdagmiddag een personenauto onder een aanhangwagen terechtgekomen. Drie mensen moesten naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat en politie melden dat door het ongeluk de A59 voorlopig dicht is bij Nieuwkuijk, in de richting knooppunt Zonzeel. Dit is onder meer nodig voor politieonderzoek.

De twee mensen die in de auto zaten raakten, zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanhangwagen stond op de vluchtstrook en zat vast aan een busje van Rijkswaterstaat. Eén medewerker van Rijkswaterstaat is ook in een ziekenhuis opgenomen. Een collega van hem raakte in een shock, zo meldt een 112-correspondent. Volgens die correspondent reed de personenauto met een hoge snelheid. Het is onbekend waarom de wagen op de vluchtstrook belandde. Brandweer bevrijdt inzittenden

Het ongeval werd rond vijf voor een gemeld. Hulpverleners werden direct gealarmeerd en meldden zich massaal ter plaatse. Ook is er een traumahelikopter geland. Volgens de politie zijn de inzittenden door de brandweer bevrijd uit hun auto. Het verkeer dat van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel wil, wordt via de af- en toerit geleid. De ANWB adviseert om te rijden via Tilburg en de N65 en de A58 te nemen. Tegen half drie uur stond er nog een file van 3 kilometer en was de vertraging, die op een bepaald moment ruim een uur bedroeg, geen kwartier.