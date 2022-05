Auto vast onder aanhanger, A59 bij Nieuwkuijk uren dicht geweest

De zwaar beschadigde auto en de aanhangwagen (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties). De koffers die in de wagen lagen (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties). De traumahelikopter landt op de A59 (foto: C. Daelman). De brandweer probeert de inzittenden te bevrijden (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/4 De zwaar beschadigde auto en de aanhangwagen (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties).

De snelweg A59 is vrijdag vrijwel de gehele middag bij Vlijmen dicht geweest. De afsluiting ontstond rond een uur toen een personenauto onder een aanhangwagen was terechtgekomen. Drie mensen moesten naar het ziekenhuis. De weg was onder meer wegens politie-onderzoek gestremd in de richting knooppunt Zonzeel. Rond kwart over vijf waren alle rijstroken weer beschikbaar voor het verkeer.

De twee mensen die in de auto zaten, zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanhangwagen stond op de vluchtstrook en zat vast aan een busje van een bedrijf dat onderhoudswerkzaamheden verricht voor Rijkswaterstaat. Eén medewerker van dit bedrijf is ook in een ziekenhuis opgenomen. Een collega van hem raakte in een shock, zo meldt een 112-correspondent. Volgens die correspondent reed de personenauto met een hoge snelheid. Het is onbekend waarom de wagen op de vluchtstrook belandde. Brandweer bevrijdt inzittenden

Het ongeval werd rond vijf voor een gemeld. Hulpverleners werden direct gealarmeerd en meldden zich massaal ter plaatse. Ook is er een traumahelikopter geland. Volgens de politie zijn de inzittenden door de brandweer bevrijd uit hun auto. Het verkeer dat van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel wilde, werd via de af- en toerit geleid. De maximale vertraging voor het verkeer was ruim een uur.

Wachten op privacy instellingen...