Man stichtte brand en bracht familie in levensgevaar: 10 jaar cel

De 20-jarige adoptiezoon van een gezin uit Schijndel moet tien jaar de cel in vanwege brandstichting in zijn ouderlijk huis in oktober 2020. Er was achttien jaar cel tegen Quincy van U. geëist vanwege poging tot moord. Maar de rechter in Den Bosch achtte niet bewezen dat de man het doel had het gezin te doden.

Volgens de rechter is niet aangetoond dat de man een vooropgezet plan had gemaakt om het gezin te doden. Door de brand te stichten bracht hij het gezin wel bewust in levensgevaar, waarmee hij schuldig werd bevonden aan viervoudige poging tot doodslag. Motief niet achterhaald

De adoptiezoon heeft de beschuldigingen van brandstichting altijd ontkend. Daarom kon er ook geen motief voor de brandstichting worden achterhaald. Er waren volgens de ouders geen spanningen binnen het gezin. Wel zou Quincy zich als geadopteerd kind achtergesteld en buitengesloten gevoeld hebben. Het gezin ontsnapte op 14 oktober 2020 ternauwernood het huis aan de Planetenlaan in Schijndel toen daar 's nachts de brand uitbrak. Twee dochters sprongen vanaf de tweede etage naar beneden, waarbij een van hen botbreuken opliep. De ouders klommen uit het slaapkamerraam naar buiten. Quincy liep volgens zijn moeder toen al op straat. Hij was via de trap ontsnapt, die toen al in lichterlaaie stond. Alle vijf de gezinsleden liepen brandwonden op. Motorbenzine

Politie en brandweer gingen eerst uit van kortsluiting op zolder, maar uit onderzoek bleek al snel dat het vuur een etage lager was begonnen. Op de overloop werd motorbenzine gevonden en op de slaapkamer van de verdachte lag op het bed een aansteker met roetresten. Bij zijn vlucht uit het huis had Quincy handschoenen aan. Die had hij in de tuin uitgetrokken omdat ze verbrand waren, net als zijn kleren. Hoewel er geen direct bewijs werd gevonden dat Quincy van U. de brand daadwerkelijk stichtte, was het voor de rechter duidelijk dat hij de enige persoon geweest kan zijn die het vuur heeft aangestoken. LEES OOK: Man bracht familie in levensgevaar door brand te stichten: eis 18 jaar cel