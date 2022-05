Man bracht familie in levensgevaar door brand te stichten: eis 18 jaar cel

Tegen een 20-jarige man uit Schijndel is vrijdag in de rechtbank van Den Bosch achttien jaar cel geëist, omdat hij zijn ouders en zussen in levensgevaar heeft gebracht door brand te stichten hun ouderlijk huis. Twee dochters sprongen vanaf de tweede verdieping naar beneden, waarbij een van hen botbreuken opliep. De adoptiezoon ontkent alle beschuldigingen.

Het gezin wist op 14 oktober 2020 ternauwernood het huis aan de Planetenlaan in Schijndel te ontvluchten, toen daar 's nachts brand was uitgebroken. Twee dochters sprongen dus uit het raam en raakten gewond. De ouders klommen uit het slaapkamerraam naar buiten. Verdachte Quincy van U. liep volgens zijn moeder toen al op straat. Hij was via de trap ontsnapt, die reeds in lichterlaaie stond. Alle gezinsleden liepen brandwonden op. De vader en een van de dochters werden al snel verhuisd naar het brandwondencentrum in Groningen. Artsen zeiden tegen de moeder dat ze maar beter alvast afscheid kon nemen. "Want ze wisten niet of ze het wel zouden redden", zei de moeder in een emotionele verklaring in de rechtbank.

De brand woedde op de bovenverdieping van het huis (foto: Sander van Gils/SQ Vision)