Gezin moest uit brandend huis vluchten: zoon opgepakt voor poging tot moord

Een man van 19 wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar oktober brand heeft gesticht in het huis in Schijndel waar hij woonde met zijn ouders en twee zussen. De bewoners ontsnapten op het nippertje aan de dood. De zoon wordt vervolgd wegens poging tot moord en meervoudige brandstichting. Justitie houdt er dus rekening mee dat hij zijn ouders en zussen bewust om het leven heeft willen brengen.

Alle bewoners liepen bij de vuurzee lichte tot zware brandwonden op. De nu aangehouden man moest zelf worden opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen. Hij werd vorige week vrijdag aangehouden nadat hij op het politiebureau een verklaring had afgelegd. Ook het huis van de buren liep door de brand schade op.