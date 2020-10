Gezin nog in ziekenhuis na felle brand: 'Het is een wonder dat ze het alle vijf kunnen navertellen'

De brand woedde op de bovenverdieping van het huis (foto: Sander van Gils/SQ Vision) vergroot

Het was een heftige week voor een gezin uit Schijndel. De ouders en hun drie kinderen belandden in het ziekenhuis na een felle brand in hun huis aan de Planetenlaan. "Ze zijn inmiddels allemaal bij kennis", zegt de broer van de vader van het gezin.

"We komen net uit het ziekenhuis in Den Bosch en rijden nu door naar Groningen", vertelt de broer van vader van het gezin. In Groningen liggen zijn broer, zijn neefje en zijn jongste nichtje. "Ik zal ze blij zijn om ze eindelijk te zien. Ik ben benieuwd hoe ze er in Groningen aan toe zijn."

"Ze zijn allemaal bij kennis."

In eerste instantie werden de twee dochters (23 en 25 jaar) en hun ouders naar het Jeroen Bosch ziekenhuis gebracht. De 19-jarige zoon kwam met brandwonden in het Radboud UMC in Nijmegen terecht.

Vorige week vertelden verschillende buurtbewoners aan Omroep Brabant dat een van de dochters al was ontslagen uit het ziekenhuis. Dit blijkt niet te kloppen. Het hele gezin ligt nog in het ziekenhuis. Inmiddels zijn de vader, zoon en jongste dochter naar Groningen gebracht. De oudste dochter en haar moeder liggen nog in Den Bosch.

"We komen er net vandaan. Met mijn oudste nichtje gaat het goed. Zij heeft de minste verwondingen. Mijn schoonzus wordt vanmiddag geopereerd aan haar brandwonden. Ze krijgt een huidtransplantatie. "

"Het was heel even een verkeerde film waar je in beland."

Hoe het met zijn familie in Groningen is, weet de broer van de vader van het gezin niet precies. "Ze zijn wel allemaal aanspreekbaar. Mijn broer is sinds dit weekend van de beademing af. Mijn jongste nichtje ligt nog gedeeltelijk aan de beademing."

Terugkijkend op een heftige week is de Schijndelnaar heel erg opgelucht. "Het was heel even een verkeerde film waar je in beland. Het is een wonder dat ze het alle vijf kunnen navertellen."

De politie is de buurtbewoners heel erg dankbaar voor hun reddingsacties van afgelopen week. "Niets dan complimenten voor de mensen die allemaal te hulp zijn geschoten", aldus een politiewoordvoerder. "Zij hebben het geweldig gedaan en ervoor gezorgd dat de politie en brandweer goed hun werk hebben kunnen doen."

De exacte oorzaak van de brand is nog bekend.

