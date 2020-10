Dochters moeten uit zolderraam springen bij felle woningbrand in Schijndel: 'Echt vreselijk'

Het huis in Schijndel waar dinsdagnacht de brand woedde (foto: Eva de Schipper) vergroot

Grote paniek dinsdagnacht in een huis aan de Planetenlaan in Schijndel. Bij een felle woningbrand raakten de bewoners, een gezin met drie kinderen, gewond. “De twee dochters moesten uit het zolderraam springen. Het was echt verschrikkelijk.”

De broer van de vader van het gezin doet geschrokken zijn verhaal. Hij werd woensdagochtend om kwart over vijf wakker gebeld door een overbuurvrouw en komt met zijn zoon even kijken bij het huis.

“Ik besef nu pas wat er gebeurd is. Het hele gezin is naar het ziekenhuis gebracht. Mijn broer, schoonzus en twee dochters zijn naar het ziekenhuis in Den Bosch gegaan. Twee van hen liggen op de ic.” De 19-jarige zoon van het gezin is met brandwonden naar het Radboud UMC gebracht.

"Het is echt verschrikkelijk. Hartverscheurend."

De brand ontstond dinsdagnacht boven in het huis aan de Planetenlaan in Schijndel. Er kwamen veel hulpdiensten naar de woning toe. Hoe de brand is ontstaan, is nog altijd onduidelijk. Veel buurtgenoten werden wakker en hebben meegekregen wat er is gebeurd.

“Het is echt verschrikkelijk. Echt hartverscheurend,” zegt een buurtbewoonster die haar hond uitlaat. “Die mensen... vreselijk. Ik heb niet meer geslapen.”

Een achterbuurvrouw werd wakker van heel hard geschreeuw. Er was heel veel paniek, vertelt ze. “Toen ik buiten kwam zag ik de ouders op het dak van de serre staan. Mijn man heeft een ladder gepakt en ze eraf gehaald.”

"Ik zag een van de dochters zo uit het raam springen."

De 23- en 25-jarige dochters moesten noodgedwongen uit het zolderraam springen. “Ik kwam aangelopen en zag een van de dochters zo uit het raam springen. Vreselijk,” aldus een geschrokken buurvrouw. “Ze sprongen daar boven de voordeur uit het raam naar beneden,” wijst haar buurtgenote. “Hun zoon was toen al over de schutting geklommen.” Een van de dochters van het gezin is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Zij wordt opgevangen.

De twee hondjes van het gezin verblijven tijdelijk bij de achterbuurvrouw.

