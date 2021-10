Gezin ontsnapt uit vuurzee, zoon (20) ontkent dat hij brand heeft gesticht

De zoon van een gezin uit Schijndel blijft ontkennen dat hij brand gesticht heeft in het huis, waar ook zijn ouders en twee zussen woonden. Het gezin ontsnapte vorig jaar aan de dood toen er midden in de nacht brand uitbrak. Vrijdag verscheen de 20-jarige zoon voor de rechter in Den Bosch. Justitie denkt dat hij de brand heeft aangestoken en klaagt hem aan voor meervoudige poging tot moord en brandstichting.

De zoon volgde de zaak vrijdagochtend via een videoverbinding vanuit het Huis van Bewaring in Vught. Zijn ouders kijken gelaten toe vanuit de zaal. Beiden in tranen. Hun zoon is tot nu toe blijven ontkennen.

In de nacht van 14 oktober 2020 ontstond een felle brand in hun huis aan de Planetenlaan in Schijndel. De paniek was zo groot dat de twee dochters van het gezin door een zolderraam naar buiten moesten springen. De ouders, hun zoon en twee dochters raakten gewond. "Het is een wonder dat ze het alle vijf kunnen navertellen", zei de broer van de vader van het gezin vorig jaar tegen Omroep Brabant.

Brandstichting

De verwondingen van de 20-jarige zoon waren zo ernstig dat hij werd opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen. Op verzoek van de verzekeringsmaatschappij heeft een brandexpert onderzoek uitgevoerd en hieruit kwamen vermoedens naar voren van brandstichting. Er zou onder meer gebruik zijn gemaakt van brandbare stoffen. De politie heeft daarop onderzoek gedaan en dat leidde tot de aanhouding van de toen 19-jarige zoon van het gezin.

Het openbaar ministerie stelt dat de 20-jarige man op cruciale momenten wisselend heeft verklaard. "Verdachte zegt dat hij al buiten was en zijn moeder boven in de slaapkamer zag staan. Dat betekent dat toen de ouders en dochter nog in het brandende huis waren, hij al buiten was", aldus de officier.

"Ook zei hij dat zijn vader de brand ook gesticht kan hebben. Maar later verklaarde hij weer dat dit een escape was om zijn vader te beschuldigen. Als een van zijn zussen die brandwonden had gehad, had hij haar aangewezen. Ook zei hij eerst dat hij met een broek aan sliep en later weer dat hij snel een broek had aangetrokken."

Jong en kwetsbaar

Advocaat Megens-Van Mierlo stelt dat de zoon 'nog ontzettend jong en kwetsbaar is' en zou graag zien dat zijn hechtenis wordt opgeheven. "Niet alleen zijn ouders en zussen, maar ook hij is slachtoffer. Waar zijn ouders en zussen houvast en troost hebben aan elkaar, is mijn cliënt helemaal op zichzelf is aangewezen. Hij heeft dringend hulp nodig en is op zoek naar een vertrouwenspersoon."

Moeilijk vergeten

De moeder van het gezin kan het drama maar moeilijk vergeten. “Heel heftig is het. Moeilijk. We proberen ons leven langzaam weer op te pakken, maar we worden er elke dag opnieuw aan herinnerd. Ook door onze verwondingen.”

Het gezin woont inmiddels weer in het huis waar de brand ontstond.

LEES OOK:



Gezin moest uit brandend huis vluchten: zoon opgepakt voor poging tot moord

Gezin nog in ziekenhuis na felle brand: 'Het is een wonder dat ze het alle vijf kunnen navertellen'

Dochters moeten uit zolderraam springen bij felle woningbrand in Schijndel: 'Echt vreselijk'