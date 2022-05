Marco kon slecht lezen, maar de geboorte van zijn zoontje veranderde alles

Eén op de zes Brabanders heeft moeite met lezen en schrijven. En daarmee kunnen ze moeilijker meedoen aan de maatschappij en op hun werk. Veel laaggeletterden schamen zich. "Ik verzon op mijn werk altijd smoesjes om onder het lezen uit te komen", vertelt de 48-jarige Marco Albers uit Sint Willebrord. Maar de geboorte van zijn zoontje Teun veranderde alles. "Ik ben taallessen gaan volgen en kan Teun nu zelf voorlezen."

Marco is een van de vijf Brabantse genomineerden voor de landelijke Taalheldenprijs. Stichting Lezen en Schrijven heeft deze nieuwe prijs in het leven geroepen om meer aandacht te vragen voor laaggeletterdheid.

Marco was voor lezen en schrijven grotendeels afhankelijk van zijn vrouw Cindy. Aangemoedigd door zijn echtgenote en collega's in de buitendienst van de gemeente Etten-Leur begon Marco toch een cursus. "Nu ik beter kan lezen en schrijven, is mijn wereld een heel stuk groter geworden. Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen."

De steeds grotere rol van internet zorgt dat mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven verder in de problemen komen. Want ook appen en mailen is voor hen een stuk lastiger. Gemeenten en taalhuizen kunnen die mensen helpen. Daar krijgen ze cursussen in lezen, schrijven, rekenen en werken met computers.