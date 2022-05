Auto rijdt sportschool binnen: bestuurster gaf gas in plaats van te remmen

Een bestuurster is vrijdagmiddag rond kwart over twee met haar auto tegen de muur van een sportschool gereden. Dat gebeurde in de Anemoonlaan in Raamsdonksveer. Het gaat om Fitnesscentrum Van Drunen. De oudere vrouw die de elektrische auto bestuurde, trapte per ongeluk op het gaspedaal in plaats van op de rem, laat de eigenaar van de sportschool weten.

De vrouw raakte niet gewond. De sportschool was op dat moment gewoon open, maar in de zaal waar de auto naar binnen reed, werd niet gesport. Er was niemand aanwezig. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. De pui van het pand is zwaar beschadigd. In de zaal ligt veel puin. De sportschool blijft wel gewoon open, volgens de eigenaar.

